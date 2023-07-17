Варнавская (Варнавская) Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варнавский Федор
Рождение ребёнка
25.12.1911
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варнавский Федор
Рождение ребёнка
15.11.1912
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варнавский Федор