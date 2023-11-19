Болдов Юрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдов Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Болдова Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Болдова Людмила Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Болдова Людмила Яковлевна

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