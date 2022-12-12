Талдыкин Трофим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Трофим Семенович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

10.04.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1882 ст.

Отец: Талдыкин Семен Андреевич

Мать: Талдыкина Елена Андреевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.

Сын: Талдыкин Михаил

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.08.1907 ст.

Сын: Талдыкин Тихон

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.

Сын: Талдыкин Владимир

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Талдыкина Анна

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Сын: Талдыкин Александр Трофимович

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1914 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.01.1917 ст.

Сын: Талдыкин Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Дарья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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