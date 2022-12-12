Талдыкин Трофим Семенович
Место рождения
Дата рождения10.04.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1882 ст.
Рождение ребёнка
28.06.1904 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.11.1905 ст.
Сын: Талдыкин Михаил
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.08.1907 ст.
Сын: Талдыкин Тихон
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.07.1908 ст.
Сын: Талдыкин Владимир
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Талдыкина Анна
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.
Сын: Талдыкин Александр Трофимович
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
12.02.1914 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1917 ст.
Сын: Талдыкин Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Талдыкина Дарья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно