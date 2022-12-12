Алимова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1890
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
07.11.1900
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
15.03.1903
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно