Алимова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1890

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1900

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.03.1903

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Алимов Григорий Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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