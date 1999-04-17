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Стенюшкин Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1999

Отец: Стенюшкин Сергей

Мать: Стенюшкина Людмила

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