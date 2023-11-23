неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Алексеев
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Прасковья Никитина
Отец ребёнка: Никита Алексеев
Смерть
До 1755