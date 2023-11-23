неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1713 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Алексеев

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Прасковья Никитина

Отец ребёнка: Никита Алексеев

Смерть
До 1755

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