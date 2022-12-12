Юшков Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшков Иван Никифорович

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Место рождения

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

12.01.1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгорное, Романовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юшков Александр Иванович

Мать ребёнка: Юшкова Анна Павловна

Рождение ребёнка
13.11.1935

Сын: Юшков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Юшкова Анна Павловна

Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Арест
28.07.1941
Реабилитация осужденного
21.12.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Юшкова Анна Павловна

Смерть
12.01.1946
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