Юшков Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти12.01.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Юшкова Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.11.1935
Мать ребёнка: Юшкова Анна Павловна
Шамхал, город Махачкала, Республика Дагестан
Арест
28.07.1941
Реабилитация осужденного
21.12.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Юшкова Анна Павловна
Смерть
12.01.1946