Гусева (Москвитина) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1875
Отец: Москвитин Петр
Мать: Москвитина Агрипина
Бракосочетание
25.10.1892
Муж: Гусев Авксентий
Рождение ребёнка
06.04.1909
Дочь: Аборина Александра Авксентиева
Отец ребёнка: Гусев Авксентий
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно