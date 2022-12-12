Гусева (Москвитина) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Москвитина) Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1875

Отец: Москвитин Петр

Мать: Москвитина Агрипина

Бракосочетание
25.10.1892

Муж: Гусев Авксентий

Рождение ребёнка
06.04.1909

Дочь: Аборина Александра Авксентиева

Отец ребёнка: Гусев Авксентий

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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