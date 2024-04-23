Белоус Филимон Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоус Филимон Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1919 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоус Степан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Белоус) Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Белоус) Вера

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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