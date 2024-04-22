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Шаньгин Евстафий Васильевич

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Жена: Шаньгина Анна Семеновна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В МК Быркинской Николаевской церкви. Казак Быркинского села Евстафий Васильевич Шаньгин, первым браком, 25 лет и дочь казака того же села девица Анна Семеновна Домашова, 18 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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