Шаньгин Евстафий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
Жена: Шаньгина Анна Семеновна
В МК Быркинской Николаевской церкви. Казак Быркинского села Евстафий Васильевич Шаньгин, первым браком, 25 лет и дочь казака того же села девица Анна Семеновна Домашова, 18 лет. Поручители: по жениху ... Показать все
Смерть
Неизвестно