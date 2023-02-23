Яковенко (Апалина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Апалина) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Апалин Данил

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
1912

Сын: Апалин Иван Антонович

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Саратовская обл., Петровский р-н, Ахметовский с/с
Рождение ребёнка
1914

Сын: Апалин Федор Антонович

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Рождение ребёнка
07.11.1927

Дочь: Манышева Мария Антоновна

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Саратовская обл., Петровский р-н, Асметовка
Рождение ребёнка
01.10.1930

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевченко Ефим

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