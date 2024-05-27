Бабаина Новожилова Юлия Александровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1909
Сын: Бабаин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Бабаин Алексей Африканович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Бабаин Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Бабаин Алексей Африканович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бабаин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бабаин Алексей Африканович
Смерть
1937