Бабаина Новожилова Юлия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаина Новожилова Юлия Александровна

Место рождения

Табыково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Табыково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабаин Алексей Африканович

Рождение ребёнка
04.02.1909

Сын: Бабаин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Бабаин Алексей Африканович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бабаин Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Бабаин Алексей Африканович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бабаин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бабаин Алексей Африканович

Смерть
1937

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