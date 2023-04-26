Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

20.11.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Арсений Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Трофимов

Жуково, Осташковский, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.11.1894
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
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