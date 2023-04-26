Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти20.11.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Арсений Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ольга Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Трофимов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.11.1894
Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд