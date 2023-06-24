Нищеретова (Васягина) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.08.1966
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.04.1989
Рождение ребёнка
26.05.1990
Дочь: Давыдова (Нищеретова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Нищеретова Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.1995
Дочь: Темникова (Нищеретова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Нищеретова Александр Владимирович