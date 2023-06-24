Нищеретова (Васягина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нищеретова (Васягина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

23.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1966

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Васягина (Даренская) Тамара Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
22.04.1989

Муж: Нищеретова Александр Владимирович

Рождение ребёнка
26.05.1990

Дочь: Давыдова (Нищеретова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Нищеретова Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.07.1995

Дочь: Темникова (Нищеретова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Нищеретова Александр Владимирович

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