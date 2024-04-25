Мурзин Ларион Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Мурзин Матвей Елфимов
Мать: Мурзина Мария
Рождение ребёнка
1736
Сын: Мурзин Иван Ларионов
Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева
Смерть
Неизвестно