Мурзин Ларион Матвеев 1723 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Ларион Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Мурзин Матвей Елфимов

Мать: Мурзина Мария

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мурзин Иван Ларионов

Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мурзин Дмитрий Ларионов

Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Мурзин Кирила Ларионов

Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мурзин Федосей Ларионов

Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мурзин Степан Ларионов

Мать ребёнка: Мурзина (Шелепина) Февронья Игнатьева

Смерть
Неизвестно

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