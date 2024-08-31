Воеводенко (Чмоленко) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводенко (Чмоленко) Антонина

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Место рождения

Греково-Александровка

Дата рождения

03.06.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917

Отец: Чмуленко Митрофан Евмениевич

Мать: Чмуленко (Назаренкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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