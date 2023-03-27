Миронова (Сидорова) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Сидорова) Прасковья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоров Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов ? Егорович

Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов ? Егорович

Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Егор Сергеевич

Смерть
1929
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