Миронова (Сидорова) Прасковья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов ? Егорович
Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов ? Егорович
Отец ребёнка: Миронов Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929