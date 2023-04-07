Серебренников Христофор Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти16.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пузакина Анна Христофоровна
Мать ребёнка: Серебренникова Варвара Кузьминична
Рождение ребёнка
1926
Сын: Серебренников Александр Христофорович
Мать ребёнка: Серебренникова Варвара Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 01.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Серебренникова Варвара Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Черлакский район, Омская область, Россия
Смерть
16.07.1943