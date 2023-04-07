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Серебренников Христофор Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Серебренников Фёдор Петрович

Мать: Серебренникова Аграфена Сергеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пузакина Анна Христофоровна

Мать ребёнка: Серебренникова Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
1926

Сын: Серебренников Александр Христофорович

Мать ребёнка: Серебренникова Варвара Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 01.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Серебренникова Варвара Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Черлакский район, Омская область, Россия
Смерть
16.07.1943
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