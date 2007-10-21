Наривончик Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наривончик Анатолий Михайлович

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Место рождения

Ботово, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Наривончик Анна Герасимовна

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.10.2007
Пинск, Брестская область
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