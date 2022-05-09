Колесникович Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения20.11.1959
Дата смерти09.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1984
Дочь: Колесникович Наталья Александровна
Мать ребёнка: Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1988
Сын: Колесникович Сергей Александрович
Мать ребёнка: Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна
Смерть
09.05.2022