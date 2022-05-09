Колесникович Александр Иванович 20.11.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникович Александр Иванович

Место рождения

Речки, Ивацевичский район, Брестская область

Дата рождения

20.11.1959

Дата смерти

09.05.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Речки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
23.09.1984

Дочь: Колесникович Наталья Александровна

Мать ребёнка: Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна

Речки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.07.1988

Сын: Колесникович Сергей Александрович

Мать ребёнка: Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна

Беловежский, Каменецкий район, Брестская область
Смерть
09.05.2022
Беловежский, Каменецкий район, Брестская область

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