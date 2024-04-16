Сизова Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизов Юрий Неизвесно
Рождение ребёнка
09.12.1987
Дочь: Сизова Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Сизов Юрий Неизвесно
Рождение ребёнка
23.02.2003
Дочь: Смекалина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Смекалин Михаил Анатольевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область