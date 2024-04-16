Сизова Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смекалин Михаил Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов Юрий Неизвесно

Рождение ребёнка
09.12.1987

Дочь: Сизова Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Сизов Юрий Неизвесно

Рождение ребёнка
23.02.2003

Дочь: Смекалина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Смекалин Михаил Анатольевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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