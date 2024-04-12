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Матрона Никифоровна

Место рождения

Редковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Редковщина, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1887 ст.

Муж: Илья Антонович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1887 Чермы крестьянин Илья Антонович Редьковщина крестьянская дочь Матрона Никифоровна по жениху Сорокина Гора крестьянин Федор Никитич по жениху Хохлово крестьянин Ефим... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.

Сын: Александр Ильич

Отец ребёнка: Илья Антонович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.11.1888 Чермы Александр Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фока Ефимович Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1890

Сын: Иван Ильич

Отец ребёнка: Илья Антонович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 10.07.1890 Чермы Иван Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фок Ефимович Чермы крестьянская дочь Елена Антоно... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Илья Антонович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.11.1891 Чермы Екатерина Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянин Афанасий Ефимович Чермы крестьянская девица Ел... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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