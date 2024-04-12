Матрона Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
06.02.1887 ст.
Муж: Илья Антонович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 06.02.1887 Чермы крестьянин Илья Антонович Редьковщина крестьянская дочь Матрона Никифоровна по жениху Сорокина Гора крестьянин Федор Никитич по жениху Хохлово крестьянин Ефим... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1888 ст.
Сын: Александр Ильич
Отец ребёнка: Илья Антонович
Афанасьевская церковь 17.11.1888 Чермы Александр Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фока Ефимович Чермы крестьянская дочь Елен... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1890
Сын: Иван Ильич
Отец ребёнка: Илья Антонович
Афанасьевская церковь 10.07.1890 Чермы Иван Ильич Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянский сын Фок Ефимович Чермы крестьянская дочь Елена Антоно... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1891 ст.
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Илья Антонович
Афанасьевская церковь 21.11.1891 Чермы Екатерина Ильинична Чермы отец крестьянин Илья Антонович Чермы мать жена Матрона Никифоровна Хохлово крестьянин Афанасий Ефимович Чермы крестьянская девица Ел... Показать все
Место жительства
Неизвестно