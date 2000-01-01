Бабалян Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аракелян Альбина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марета
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадлена
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно