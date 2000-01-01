Бабалян Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабалян Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1908 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабалян Ахсапет Саркисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аракелян Альбина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марета

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадлена

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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