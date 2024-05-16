Мартьянова - Ерукова (Ильина) Мария Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
04.04.1889 ст.
04.04.1889 Мария Прокопий Леонтьев и Федосия Тимофеевна 05.04 Ефим Тимофеев и Ивана Данилова жена Пелагия Леоньтьева
Бракосочетание
11.11.1907 ст.
11.11.1907 Села Токмакла билетного солдата Фомы Мартемьяновича (Мартьянова)Ерукова сын Иоанн,20 лет, первый брак и Села Токмакла крестьянина Прокопия Леонтьева дочь Мария,18 лет, первый брак (сестра ... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1908
Дочь: Ерукова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мартьянов (Еруков) Иван Фомич
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Еруков Александр Иванович
Отец ребёнка: Мартьянов (Еруков) Иван Фомич
Рождение ребёнка
05.01.1913
Отец ребёнка: Мартьянов (Еруков) Иван Фомич
Рождение ребёнка
27.02.1915
Дочь: Ерукова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Мартьянов (Еруков) Иван Фомич
Смерть
Неизвестно