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Глаас Сергей Александрович
Глаас Сергей Александрович
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
17.08.1981
Пол
Мужской
Отец
Глаас Александр Фридрихович
Мать
Попова Светлана Владимировна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1981
Отец:
Глаас Александр Фридрихович
Мать:
Попова Светлана Владимировна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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