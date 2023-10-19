Воейкова (Мертваго) Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.05.1842
Сын: Воейков Александр Иванович
Отец ребёнка: Воейков Иван Федорович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Воейков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашкина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Воейков Иван Федорович
Смерть
1848