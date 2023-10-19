Воейкова (Мертваго) Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейкова (Мертваго) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1842

Сын: Воейков Александр Иванович

Отец ребёнка: Воейков Иван Федорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1843

Сын: Воейков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Воейков Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашкина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Воейков Иван Федорович

Смерть
1848
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