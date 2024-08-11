Наследов Мстислав Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Борис Мстиславович
Мать ребёнка: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960
Погребен на Боткинском кладбище г. Ташкент
Похороны
Неизвестно