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Наследов Мстислав Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Наследов Борис Николаевич

Мать: Наследова (Сотниченко) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Борис Мстиславович

Мать ребёнка: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна

Смерть
1960
Погребен на Боткинском кладбище г. Ташкент
Похороны
Неизвестно

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