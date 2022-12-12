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Кудымов Дмитрий Зиновьевич

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Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1913

Сын: Кудымов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
1914

Сын: Кудымов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
?.01.1943
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Мыс Леушинский сельсовет, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР, СССР, ныне территория Сельское поселение Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автоном... Показать все
Смерть
Неизвестно
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