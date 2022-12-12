Кудымов Дмитрий Зиновьевич
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.07.1913
Сын: Кудымов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: не указана
деревня Гуменцева (Гуменский поселок № 109), Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Место жительства
?.01.1943
Леуши, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
деревня Мыс Леушинский сельсовет, Кондинский район, Ханты-Мансийский национальный округ, Омская область, РСФСР, СССР, ныне территория Сельское поселение Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автоном... Показать все
Смерть
Неизвестно