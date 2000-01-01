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Гогаринов Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849

Отец: Гогаринов Андрей Евстафиевич

Мать: Гогаринова Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Павловна

Мать ребёнка: Гагаринова ?

Рождение ребёнка
1878

Сын: Гогаринов Николай Павлович

Мать ребёнка: Гагаринова ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Гогаринов Павлович

Мать ребёнка: Гагаринова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гагаринова ?

Смерть
Неизвестно
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