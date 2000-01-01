Гогаринов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1849
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Павловна
Мать ребёнка: Гагаринова ?
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гогаринов Николай Павлович
Мать ребёнка: Гагаринова ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Гогаринов Павлович
Мать ребёнка: Гагаринова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагаринова ?
Смерть
Неизвестно