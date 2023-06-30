Брыкова Краснопеева Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.07.?
Дочь: Краснопеева Власова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Краснопеев Фёдор Иванович
Красноярский край. Енисейский район. с. Ворогово.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснопеев Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Краснопеев Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно