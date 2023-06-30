Брыкова Краснопеева Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкова Краснопеева Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брыков Сергей Петрович

Мать: Брыкова Нестерова Лукерья Ильинична

Рождение ребёнка
19.07.?

Дочь: Краснопеева Власова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Краснопеев Фёдор Иванович

Красноярский край. Енисейский район. с. Ворогово.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснопеев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Краснопеев Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснопеев Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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