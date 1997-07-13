Василенко (Будилова) Любовь Герасимовна
Место рождения
Дата рождения30.04.1913
Дата смерти13.07.1997
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1913
Отец: Будилов Герасим
Рождение ребёнка
20.04.1936
Дочь: Василенко Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Элькайдаров Кокош
Сары-Су, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1937
Сын: Василенко Владимир Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Элькайдаров Кокош
Смерть
13.07.1997