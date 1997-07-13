Василенко (Будилова) Любовь Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василенко (Будилова) Любовь Герасимовна

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Место рождения

Осички, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния

Дата рождения

30.04.1913

Дата смерти

13.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1913

Отец: Будилов Герасим

Мать: Будилова Арина Арсентьевна

Осички, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
20.04.1936

Дочь: Василенко Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Элькайдаров Кокош

Сары-Су, Шелковской муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
1937

Сын: Василенко Владимир Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Элькайдаров Кокош

Смерть
13.07.1997
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