Рыбалко Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбалко Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбалко Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыбалко Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбалко Раиса Дмитриевна

Отец ребёнка: Рыбалко Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбалко Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рыбалко Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалко Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно

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