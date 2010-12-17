Сатаневич Захар Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСатаневич Захар Сергеевич

Сатаневич Захар Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЗС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2010

Отец: Сатаневич Сергей Николаевич

Мать: Сатаневич Олеся Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close