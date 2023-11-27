Рахматуллин Вячеслав Ахмедгалеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивашечкина Алина Вячеславовна
Мать ребёнка: Рахматуллина Ася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахматуллина Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Рахматуллина Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рахматуллина Ася
Смерть
Неизвестно