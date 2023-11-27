Рахматуллин Вячеслав Ахмедгалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахматуллин Вячеслав Ахмедгалеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахматуллин Ахмедгалей Мингалеевич

Мать: Кошкина Мария Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивашечкина Алина Вячеславовна

Мать ребёнка: Рахматуллина Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахматуллина Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Рахматуллина Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахматуллина Ася

Смерть
Неизвестно
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