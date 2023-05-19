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Короткова Александра Михайловна

Место рождения

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Коротков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Коротков Павел Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Короткова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Короткова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.

Сын: Коротков Василий Иванович

Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович

Семенково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно
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