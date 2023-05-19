Короткова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Коротков Евгений Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Короткова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Короткова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1890 ст.
Сын: Коротков Василий Иванович
Отец ребёнка: Коротков Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно