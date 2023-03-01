Тажетдинов Андрей Шарифуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тажетдинов Андрей Шарифуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тажетдинов Шарифулла Сайфулмулюкович

Мать: Тажетдинова Тамара Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тажетдинова Дарина Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Игорь Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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