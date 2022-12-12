Гуселетова Анна Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Анна Сафроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гуселетов Левандор (Леондр) Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Степан Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гуселетов Иван Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
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