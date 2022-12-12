Гуселетова Анна Сафроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гуселетов Левандор (Леондр) Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гуселетов Степан Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно