Груздева Пелагея Арсеньевна
Место рожденияСлобода
Дата рождения07.10.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1877
Слобода
Бракосочетание
12.01.1897
Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1897
Сын: Груздев Александр Иванович
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.10.1899
Дочь: (Груздева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.10.1901
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.07.1903
Дочь: (Груздева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.11.1905
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.12.1907
Дочь: (Груздева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.09.1909
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: (Груздева) Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.08.1912
Сын: Груздев Константин Иванович
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.08.1914
Сын: Груздев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.02.1918
Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно