Груздева Пелагея Арсеньевна 07.10.1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Груздева Пелагея Арсеньевна

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Место рождения

Слобода

Дата рождения

07.10.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1877

Отец: Китов Арсений Иванович

Мать: Китова Параскева Георгиевна

Слобода
Бракосочетание
12.01.1897

Муж: Груздев Иван Дмитриевич

Боговское, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1897

Сын: Груздев Александр Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.10.1899

Дочь: (Груздева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.10.1901

Сын: Груздев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.07.1903

Дочь: (Груздева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.11.1905

Сын: Груздев Василий Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.12.1907

Дочь: (Груздева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Сын: Груздев Павел Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: (Груздева) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.08.1912

Сын: Груздев Константин Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1914

Сын: Груздев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1918

Сын: Груздев Иван Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Дмитриевич

Слобода, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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