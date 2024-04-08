Вонифатий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вонифатий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Пётр Моисеев

Мать: Фёкла Степанова

Смерть
Неизвестно
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