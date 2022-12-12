Семенюк Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1900 ст.
Жена: Семенюк Ирина Ивановна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
07.?.1901 ст.
Дочь: Семенюк Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.
Дочь: Семенюк Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1907 ст.
Дочь: Семенюк Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.
Дочь: Семенюк Стефанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Карпович Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно