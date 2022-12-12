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Семенюк Тимофей Иванович

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
29.05.1900 ст.

Жена: Семенюк Ирина Ивановна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 22 года
Рождение ребёнка
07.?.1901 ст.

Дочь: Семенюк Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.02.1903 ст.

Дочь: Семенюк Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
30.01.1907 ст.

Дочь: Семенюк Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.

Дочь: Семенюк Стефанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Карпович Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.06.1910 ст.

Сын: Семенюк Иерон Тимофеевич

Мать ребёнка: Семенюк Ирина Ивановна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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