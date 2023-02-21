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Самарин Сергей Андреевич

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Место рождения

Канавино, Горький, Россия

Дата рождения

Около 16.09.1927

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1924 г.р.
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Дети

1949 г.р.
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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.09.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Канавино, Горький, Россия
Военная служба
1944
Бракосочетание
20.10.1945

Жена: Самарина Галина Ивановна

Горький (Н. Новгород), Россия
Рождение ребёнка
27.11.1949

Дочь: Гусарова Элла Сергеевна

Мать ребёнка: Самарина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Рига, Латвия
Образовательное учреждение: ЛУ | Специальность: юрфак
Работа или профессия
Неизвестно
Шауляй, Литва
адвокат | Должность: адвокат | Должность: адвокат
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1989
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