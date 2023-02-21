Самарин Сергей Андреевич
Место рожденияКанавино, Горький, Россия
Дата рожденияОколо 16.09.1927
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.09.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Канавино, Горький, Россия
Военная служба
1944
Бракосочетание
20.10.1945
Жена: Самарина Галина Ивановна
Горький (Н. Новгород), Россия
Рождение ребёнка
27.11.1949
Дочь: Гусарова Элла Сергеевна
Мать ребёнка: Самарина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Рига, Латвия
Образовательное учреждение: ЛУ | Специальность: юрфак
Работа или профессия
Неизвестно
Шауляй, Литва
адвокат | Должность: адвокат | Должность: адвокат
Работа или профессия
Неизвестно
адвокат
Смерть
1989