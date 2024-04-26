Ковалева Выборнова Маргарита Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева Выборнова Маргарита Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1991

Отец: Выборнов Сергей Юрьевич

Мать: Выборнова Лобашева Лада Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
12.12.2014

Дочь: Ковалева Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Ковалев Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.08.2017

Дочь: Ковалева Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Ковалев Евгений Евгеньевич

Рождение ребёнка
08.02.2022

Дочь: Ковалева Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Ковалев Евгений Евгеньевич

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