Ковалева Выборнова Маргарита Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.2014
Дочь: Ковалева Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Ковалев Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.08.2017
Дочь: Ковалева Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Ковалев Евгений Евгеньевич
Рождение ребёнка
08.02.2022
Дочь: Ковалева Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Ковалев Евгений Евгеньевич