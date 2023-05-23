Евдокимова (Новикова) Евдокия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.1928
Дочь: Коробкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич
деревня Корнади, Новодеревенский район, Орловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евдокимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно