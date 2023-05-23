Евдокимова (Новикова) Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Новикова) Евдокия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.04.1928

Дочь: Коробкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич

деревня Корнади, Новодеревенский район, Орловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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