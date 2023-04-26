(Рыбинцева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
23.02.1882 ст.
Отец: Рыбинцев Иван Никитич
фонд135 оп78 д1063 1882г Спасский собор запись 52 рождена 23.02.1882/крещена 07.03.1882 Пятигорский 2-й гильдии куп. брат Иван Никитин Рыбинцев и Агрипина Ильина Восприемники: пятиг. 2-й гильдии куп. ... Показать все
Бракосочетание
11.11.1902 ст.
Ф135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись № 73 11.11.1902 Подпоручик 79-го пехотного полка Василий Сергеевич Евдокимов 24 лет и Дочь пятигорского купца 20й гильдии Евдокия Ивановна Рыбинцева 20лет П... Показать все
Смерть
Неизвестно