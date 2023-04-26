(Рыбинцева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбинцева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1845 по 1849 г.р.

Мать

Между 1853 и 1856 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1882 ст.

Отец: Рыбинцев Иван Никитич

Мать: Рыбинцева Агрипина Ильина

фонд135 оп78 д1063 1882г Спасский собор запись 52 рождена 23.02.1882/крещена 07.03.1882 Пятигорский 2-й гильдии куп. брат Иван Никитин Рыбинцев и Агрипина Ильина Восприемники: пятиг. 2-й гильдии куп. ... Показать все
Бракосочетание
11.11.1902 ст.

Муж: Евдокимов Василий Сергеевич

Ф135 оп78 д1082 1902г Спасский собор Запись № 73 11.11.1902 Подпоручик 79-го пехотного полка Василий Сергеевич Евдокимов 24 лет и Дочь пятигорского купца 20й гильдии Евдокия Ивановна Рыбинцева 20лет П... Показать все
Смерть
Неизвестно
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