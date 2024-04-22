Дарья Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835 ст.
Дата смерти23.01.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.
Бракосочетание
22.01.1858 ст.
Муж: Семен Антипов
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1861 ст.
Сын: Иван Семенов
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
31.03.1863 ст.
Дочь: Ирина Семенова
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.
Сын: Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.
Сын: Николай Семенов
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
26.06.1869 ст.
Сын: Филипп Семенов
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.
Дочь: Домника (Домна) Семенова
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.
Дочь: Васса Семенова
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.
Дочь: Ефимия Семенова
Отец ребёнка: Семен Антипов
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.
Сын: Фома Семенов
Отец ребёнка: Семен Антипов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1900 ст.
Руза, Рузский, Московская область
Причина смерти: от крупозного воспаления легких при хроническом воспалении почек и перерождении сердца
Похороны
25.01.1900 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя