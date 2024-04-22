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Дарья Егорова

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1835 ст.

Дата смерти

23.01.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1835 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
22.01.1858 ст.

Муж: Семен Антипов

Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.08.1861 ст.

Сын: Иван Семенов

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
31.03.1863 ст.

Дочь: Ирина Семенова

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.1865 ст.

Сын: Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.05.1868 ст.

Сын: Николай Семенов

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
26.06.1869 ст.

Сын: Филипп Семенов

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
02.01.1872 ст.

Дочь: Домника (Домна) Семенова

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.

Дочь: Васса Семенова

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1873 ст.

Дочь: Ефимия Семенова

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1874 ст.

Сын: Фома Семенов

Отец ребёнка: Семен Антипов

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
23.01.1900 ст.
Руза, Рузский, Московская область
Причина смерти: от крупозного воспаления легких при хроническом воспалении почек и перерождении сердца
Похороны
25.01.1900 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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