Никулина Саутова Елена Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина Саутова Елена Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1908

Дата смерти

26.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908

Отец: Саутов Роман Михайлович

Мать: Мария Романовна

Рождение ребёнка
31.12.1936

Дочь: Никулина Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Никулин Семён Федорович

Рождение ребёнка
24.07.1939

Дочь: Казадаева Никулина Людмила Семёновна

Отец ребёнка: Никулин Семён Федорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Никулин Геннадий Семёнович

Отец ребёнка: Никулин Семён Федорович

Смерть
26.02.1990

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