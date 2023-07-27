Никулина Саутова Елена Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1908
Дата смерти26.02.1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1908
Отец: Саутов Роман Михайлович
Мать: Мария Романовна
Рождение ребёнка
31.12.1936
Дочь: Никулина Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Никулин Семён Федорович
Рождение ребёнка
24.07.1939
Дочь: Казадаева Никулина Людмила Семёновна
Отец ребёнка: Никулин Семён Федорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Никулин Геннадий Семёнович
Отец ребёнка: Никулин Семён Федорович
Смерть
26.02.1990