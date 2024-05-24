Луговкина Лариса Михайловна 06.02.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговкина Лариса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959

Отец: Юрьев Михаил Афанасьевич

Мать: Юрьева Анна Павловна

Рождение ребёнка
06.05.1976

Сын: Луговкин Алексей Эдуардович

Отец ребёнка: Луговкин Эдуард Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1978

Сын: Луговкин Сергей Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.05.1987

Сын: Луговкин Василий Эдуардович

Отец ребёнка: не указан

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