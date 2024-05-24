Луговкина Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1959
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1959
Отец: Юрьев Михаил Афанасьевич
Мать: Юрьева Анна Павловна
Рождение ребёнка
06.05.1976
Сын: Луговкин Алексей Эдуардович
Отец ребёнка: Луговкин Эдуард Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1978
Сын: Луговкин Сергей Эдуардович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.05.1987
Сын: Луговкин Василий Эдуардович
Отец ребёнка: не указан