Труфанова (Шишкина) Анастасия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Труфанов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1893
Сын: Труфанов Василий Вндреевич
Отец ребёнка: Труфанов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненашева Феодора Андреевна
Отец ребёнка: Труфанов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно