Труфанова (Шишкина) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Шишкина) Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Труфанов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1893

Сын: Труфанов Василий Вндреевич

Отец ребёнка: Труфанов Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненашева Феодора Андреевна

Отец ребёнка: Труфанов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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