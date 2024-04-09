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Матрена Васильева

Место рождения

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1767

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1795 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Емельян Феофанов

Отец ребёнка: Феофан Никитин

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Пантелей Феофанов

Отец ребёнка: Феофан Никитин

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Василий Феофанов

Отец ребёнка: Феофан Никитин

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