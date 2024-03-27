Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.09.1900
Дата смерти14.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1900
Отец: Ковалев Никон
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Скворцов (сердцов) Анатолий Артемович
Отец ребёнка: Скворцов Артем Михайлович
с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Рождение ребёнка
03.02.1930
Отец ребёнка: Скворцов Артем Михайлович
с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Смерть
14.08.1977