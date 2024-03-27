Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Ковалева) Прасковья Никоновна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.09.1900

Дата смерти

14.08.1977

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1900

Отец: Ковалев Никон

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Скворцов (сердцов) Анатолий Артемович

Отец ребёнка: Скворцов Артем Михайлович

с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Рождение ребёнка
03.02.1930

Сын: Скворцов Борис Артемович

Отец ребёнка: Скворцов Артем Михайлович

с.Птичье Изобильненского района Ставропольского ( Орджоникидзевского) края
Смерть
14.08.1977
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